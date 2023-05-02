Жителя Твери оштрафовали за использование денег с чужой банковской карты

Жителя Твери оштрафовали за кражу денег с карты
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Прокуратурой Московского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина осужден за кражу денег с банковской карты, которую нашел на улице и совершил покупки на 6000 рублей.
Ущерб обвиняемый возместил.
Суд, с учетом мнения прокурора, личности подсудимого, наличии на иждивении малолетнего ребенка, а также мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.