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НовостиОбщество2 мая 2023 7:18

Жителя Твери оштрафовали за использование денег с чужой банковской карты

Мужчина заплатит 30 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жителя Твери оштрафовали за кражу денег с карты

Жителя Твери оштрафовали за кражу денег с карты

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратурой Московского района Твери поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя. Мужчина осужден за кражу денег с банковской карты, которую нашел на улице и совершил покупки на 6000 рублей.

Ущерб обвиняемый возместил.

Суд, с учетом мнения прокурора, личности подсудимого, наличии на иждивении малолетнего ребенка, а также мнение потерпевшего, не настаивавшего на строгом наказании, оштрафовал мужчину на 30 000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.