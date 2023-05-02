Жительница Тверской области поверила мошенникам и лишилась 890 000 рублей

Женщина лишилась 890 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратилась 45-летняя жительница Конаковского района и сообщила, что ее обманули мошенники на 890 000 рублей.
В социальной сети женщина увидела рекламное предложение о заработке и откликнулась на него. Брокер предложил заявительнице инвестировать деньги для получения прибыли. Потерпевшая оформила кредит на 890 000 рублей и перевела деньги на неизвестный счет. После чего мошенник удалил свой профиль.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.