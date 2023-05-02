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НовостиОбщество2 мая 2023 6:44

Суд обязал администрацию оборудовать контейнерную площадку в Зубцове

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Проверку провела прокуратура

Проверку провела прокуратура

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Зубцовского района в ходе проверки установлено, что состояние контейнерной площадки, расположенной вблизи дома 20 по улице Володарского в Зубцове, не отвечает санитарным требованиям. На участке отсутствуют твердое (бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление к муниципалитету с требованием устранить нарушения. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Решение в законную силу не вступило.