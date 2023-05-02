Суд обязал администрацию оборудовать контейнерную площадку в Зубцове

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Зубцовского района в ходе проверки установлено, что состояние контейнерной площадки, расположенной вблизи дома 20 по улице Володарского в Зубцове, не отвечает санитарным требованиям. На участке отсутствуют твердое (бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы площадки.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление к муниципалитету с требованием устранить нарушения. Оно рассмотрено и удовлетворено.

Решение в законную силу не вступило.