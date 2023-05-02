В Тверской области пьяная женщина убила сожителя табуретом и ножом

За убийство сожителя задержана жительница Лихославля Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины 1983 года рождения с телесными повреждениями (ч.1 ст.105 УК РФ).

По версии следствия, 30 апреля 2023 года, в квартире в Лихославле пьяная женщина ударила сожителя по голове табуретом, а потом нанесла ножевые удары в грудь. Мужчина скончался.

На месте работали полицейские и следователи. Допрошен свидетель, назначено проведение экспертиз.

- Подозреваемая задержана и допрошена. Решается вопрос об избрании меры пресечения, - сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Расследование продолжается.