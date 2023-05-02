В Ржеве на улице найден труп мужчины

СК проводит проверку по факту гибели мужчины Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины 1989 года рождения. Труп нашли около дома на улице Кузнечной в Ржеве.

- При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в региональном СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.