Житель Твери лишился 25000 рублей, решив сделать покупку по сомнительной ссылке

Мужчина откликнулся на смс-сообщение с заманчивым предложением и пожалел об этом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

34-летний тверичанин стал жертвой мошенников в интернете. Мужчина лишился 25 тыс. рублей.

В полиции потерпевший сообщил, что ему пришло смс-сообщение с выгодным предложением о покупке смартфона и ссылкой на один из популярных интернет-магазинов. Мужчина перешёл по указанной ссылке, ввёл реквизиты банковской карты и перевел 25 000 рублей за смартфон. Однако покупки своей он так и недождался.

- Спустя несколько дней потерпевший позвонил на горячую линию официального интернет-магазина, чтобы выяснить место и время доставки покупки, но получил ответ, что его заказа вообще не существует, - сообщила пресс-служба областного УМВД. - Он сразу же понял, что заказал товар на сайте-двойнике.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Полиция предупреждает:

- у крупных интернет-магазинов и компаний обычно красивый дизайн, нет ошибок в описании товаров и статьях, всё работает ровно и плавно, а сайты-двойники выглядят неаккуратно и подвисают;

- характерные признаки сайта-двойника - блок с отзывами отсутствует.

Также специалисты советуют обращать внимание на то, есть изображения «замочка» в адресной строке. Это признак защиты официального сайта. Также стоит присмотреться к названию сайта. Если в домене ошибка или опечатка - вас обманывают.