Под Тверью на Бежецком шоссе образовалась 15-километровая пробка

Пробка из дачников под Тверью растянулась на 15 километров. Фото: VK/ “Подслушано у водителей.Тверь», Google Карты

Днём 1 мая внушительная пробка из машин дачников и отдыхающих собралась под Тверью на Бежецком шоссе. Протяжённость ее на картах электронных приложений составляет почти 15 километров.

Такой затор был ожидаем - дачники и отдыхающие возвращаются в город после первомайских выходных.

Попавшие в пробку автомобилисты делятся фото в соцсетях и обсуждают, как объехать.

«Это всё из-за поворота на Глазково. Там всё лезут в одну полосу. Вот вам и пробка. Езжайте через Софьино», - советуют в одном популярном водительском паблике.

«Не езжайте, уже в другой группе в ВК написали, что там шлагбаум», - комментируют другие.

«Никогда не было, и вот опять», - риторически вздыхают третьи.

Автомобилистам остаётся набраться терпения и ждать, пробка в этом месте регулярная по праздникам - именно на этом направлении находится большое количество дач, облюбованных тверичанами ещё с советских времён. Пробка обычно рассасывается к позднему вечеру.