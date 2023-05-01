В Твери в лобовом ДТП погиб водитель выехавшей на встречку машины и пострадали два человека

Погиб водитель машины выехавшей на встречку. Фото: УГИБДД по Тверской области

Смертельное ДТП произошло днём 1 мая в Твери на улице Пржевальского у дома №80. Мужчина (1953 года рождения) на автомобиле "Hyundai" выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с седаном "Datsun on-DO", сообщает Госавтоинспекция Тверской области.

В аварии погиб водитель "Hyundai". Пострадали водитель и пассажир "Datsun".

Трагическую аварию обсуждают в сети. Как сообщают водители, подобное ДТП уже случилось на этом же месте около года назад. Тогда в аварии погибла девушка-водитель "Kia Rio".