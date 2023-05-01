В Бологое при пожаре в квартире погибла 44-летняя женщина

Следователи СУ СК проводят проверку после гибели женщины на пожаре в Бологое. Фото: СУ СК по Тверской области

В Бологое Тверской области в одной из квартир жилого дома случился пожар. После того, как огонь был потушен, пожарные обнаружили труп 44-летней женщины. Об этом сообщает в пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

- По факту смерти женщины Бологовский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку. Сотрудник ведомства осмотрел место происшествия. Для установления причины возгорания назначен ряд экспертиз, - сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СК также публикует правила пожарной безопасности и просит жителей региона соблюдать их. Не оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть, использовать только исправные приборы, имеющие устройства тепловой защиты.