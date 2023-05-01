В Твери на Московском шоссе машина сбила девушку на пешеходном переходе

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: УГИБДД по Тверской области

На Московском шоссе в Твери, в посёлке Новое Власьево (Московский район) днём 1 мая машина сбила девушку. ДТП произошло у дома № 30а.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, водитель (мужчина 1951 года рождения) совершил наезд на пешехода девушку 1997 года рождения, когда она которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушку доставили в Тверскую больницу скорой медицинской помощи. Признаков алкогольного опьянения у водителя не было.