В Твери раскрыли кражу товаров из аптеки

Участковому уполномоченному полиции удалось быстро установить личность предполагаемого вора. Фото: Ольга Крыльцова

В Московском районе Твери из аптеки с открытых стеллажей были похищены несколько шампуней, гелей, бальзамов и кремов. Сумма ущерба составила более 4 300 рублей.

Момент кражи запечатлели видеокамеры в аптеке. Участковому уполномоченному полиции удалось быстро выйти на след подозреваемого в краже.

- Им оказался ранее судимый 40-летний житель областного центра, - сообщила пресс-служба областного УМВД. - Доставленный в отдел полиции мужчина сознался в содеянном. По его словам, похищенное продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Дознание по уголовному делу продолжается. Сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.