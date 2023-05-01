В Тверской области 1 мая коронавирусом заразились 103 человека

Коронавирус в Твери идёт на спад. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 1 мая коронавирусом в регионе заразились 103 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболел 195 401 человек. 190 739 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 543 677, в том числе за последние сутки – 232.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.