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НовостиОбщество1 мая 2023 8:30

В Тверской области 1 мая коронавирусом заразились 103 человека

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Коронавирус в Твери идёт на спад.

Коронавирус в Твери идёт на спад.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным на 1 мая коронавирусом в регионе заразились 103 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболел 195 401 человек. 190 739 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 543 677, в том числе за последние сутки – 232.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.