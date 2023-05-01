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НовостиЭкономика1 мая 2023 8:22

В Тверской области на работу ходят 611 тысяч человек

К 1 мая статистику публикует Тверьстат
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Статистику по трудящимся в регионе публикует Тверьстат.

Статистику по трудящимся в регионе публикует Тверьстат.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, Тверьстат опубликовал информацию о численности работающих в Тверской области.

По данным за 2022 год в регионе трудились 611,5 тыс. человек. Среди них – 315,8 тыс. мужчин и 295,7 тыс. женщин.

-По результатам выборочного обследования рабочей силы средний возраст занятого населения составил 42,2 года. 16% работающих находились в возрастной группе от 15 до 29 лет, каждый второй – от 30 до 49 лет, каждый пятый – от 50 до 59 лет. Возраст 8% занятых – 60 и более лет, - сообщили в Тверьстате.