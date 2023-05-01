В Тверской области на работу ходят 611 тысяч человек

Статистику по трудящимся в регионе публикует Тверьстат. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

1 мая, в День международной солидарности трудящихся, Тверьстат опубликовал информацию о численности работающих в Тверской области.

По данным за 2022 год в регионе трудились 611,5 тыс. человек. Среди них – 315,8 тыс. мужчин и 295,7 тыс. женщин.

-По результатам выборочного обследования рабочей силы средний возраст занятого населения составил 42,2 года. 16% работающих находились в возрастной группе от 15 до 29 лет, каждый второй – от 30 до 49 лет, каждый пятый – от 50 до 59 лет. Возраст 8% занятых – 60 и более лет, - сообщили в Тверьстате.