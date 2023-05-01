На жителя Тверской области завели уголовное дело за трёх щук, выловленных острогой

Мужчина рыбачил не на удочку, он использовал запрещённую острогу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Спирово Тверской области 60-летний местный житель попался на ловле рыбы запрещённым способом. Мужчина выловил трёх щук, используя острогу (колющее рыболовное орудие в виде вил с несколькими зубьями).

Острогу, а также незаконно добытую рыбу правоохранители изъяли на месте происшествия. Ущерб, причинённый незаконной добычей щуки одному из федеральных агентств по рыболовству, составил пять с половиной тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Тверской области, пожилой рыболов ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за совершение аналогичного преступления.

В отношении него дознавателем Спировского отделения полиции МО МВД России «Вышневолоцкий» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, отмечают в полиции.