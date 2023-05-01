Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Первомаем

Губернатор поздравил жителей Тверской области с праздником. Фото: ПТО

1 мая, в День Весны и Труда, с праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье во все времена славилось талантливыми людьми, добившимися выдающихся профессиональных успехов благодаря упорному труду, самоотдаче и любви к родной стране. Нас объединяет искренняя признательность ветеранам, представителям старшего поколения за то, что восстановили разрушенные города и села после Великой Отечественной войны. Создали сильную экономику и развитую инфраструктуру», - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что Первомай в России остаётся одним из любимейших праздников, символизирующих глубокое уважение к человеку труда и стремление каждого своей добросовестной работой развивать и укреплять родной край и Отчизну.