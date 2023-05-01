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НовостиОбщество1 мая 2023 5:48

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Первомаем

День Весны и Труда - один из наших любимых праздников, отметил глава региона
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Губернатор поздравил жителей Тверской области с праздником.

Губернатор поздравил жителей Тверской области с праздником.

Фото: ПТО

1 мая, в День Весны и Труда, с праздником жителей Тверской области поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Верхневолжье во все времена славилось талантливыми людьми, добившимися выдающихся профессиональных успехов благодаря упорному труду, самоотдаче и любви к родной стране. Нас объединяет искренняя признательность ветеранам, представителям старшего поколения за то, что восстановили разрушенные города и села после Великой Отечественной войны. Создали сильную экономику и развитую инфраструктуру», - говорится в поздравлении.

Глава региона отметил, что Первомай в России остаётся одним из любимейших праздников, символизирующих глубокое уважение к человеку труда и стремление каждого своей добросовестной работой развивать и укреплять родной край и Отчизну.