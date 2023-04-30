Тверским зрителям представили кросс-культурный спектакль "Покуда сердца стучат…" Фото: ПТО

30 апреля в ДК "Пролетарка" тверским зрителям представили кросс-культурный спектакль (речевую ораторию) "Покуда сердца стучат…" в исполнении творческого коллектива АНО "Центр развития экологических и социальных проектов", Участников и гостей поприветствовал губернатор Игорь Руденя.

- В преддверии Дня Победы со сцены Тверского академического театра драмы прозвучат строки легендарной поэмы Роберта Рождественского "Реквием". Уверен, что спектакль будет способствовать сбережению исторической правды о Великой Отечественной войне, воспитанию молодежи в духе любви и уважения к своей стране, - сказано в приветствии от главы региона.

В спектакле пота "Реквием" исполнена сводным многонациональным молодежным хором, представляющим несколько регионов России и три государства.

Над созданием спектакля работали студенты средних специальных и высших учебных заведений, артисты драматических и музыкальных театров, педагоги и преподаватели регионов России, в том числе Луганской Народной Республики, а также из стран ближнего зарубежья.