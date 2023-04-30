В Тверской области реконструируют Оленинский краеведческий музей Фото: ПТО

В 2023 году в Тверской области реконструируют Оленинский краеведческий музей. Работы проведут в рамках регионального проекта «Культурная среда», реализуемого по нацпроекту «Культура».

Планируется строительство нового здания музея, площадь учреждения увеличится на 95 кв. метров.

Оленинский краеведческий музей был открыт в 1998 году, в его создании участвовали местные краеведы, почётные жители. Экспозиция, размещенная в пяти залах, отражает историю района с древнейших времен до наших дней. Отдельное место отведено информации о Новосельском стекольном заводе, самый большой зал музея занимает экспозиция о Великой Отечественной войне.