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НовостиПроисшествия30 апреля 2023 7:51

Житель Твери вынес из магазина косметику и парфюмерию на 2500 рублей

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Подозреваемого в краже задержала полиция

Подозреваемого в краже задержала полиция

Фото: Виктория ТУШКОВА

В дежурную часть Центрального отдела полиции Твери обратилась администратор сетевого магазина косметики и парфюмерии и сообщила о краже товара на сумму 2 500 рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. В торговом зале он сложил в сумку товары - дезодоранты, гели для душа и бритья - и покинул магазин.

Похищенное он планировал продать. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.