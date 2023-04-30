Житель Твери вынес из магазина косметику и парфюмерию на 2500 рублей

Подозреваемого в краже задержала полиция Фото: Виктория ТУШКОВА

В дежурную часть Центрального отдела полиции Твери обратилась администратор сетевого магазина косметики и парфюмерии и сообщила о краже товара на сумму 2 500 рублей.

Полицейские разыскали подозреваемого. Им оказался безработный 31-летний мужчина, ведущий асоциальный образ жизни. В торговом зале он сложил в сумку товары - дезодоранты, гели для душа и бритья - и покинул магазин.

Похищенное он планировал продать. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.