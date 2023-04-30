Игорь Руденя поздравил с праздников ветеранов и работников пожарной охраны Тверской области

Игорь Руденя поздравил с праздников ветеранов и работников пожарной охраны Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил сотрудников и ветеранов с Днем пожарной охраны. Праздник отмечается 30 апреля.

В этом году исполняется 180 лет с начала формирования в городе Осташкове первой в России общественной пожарной команды и 120 лет со дня создания в городе Твери первой профессиональной пожарной части.

- Сегодня мы отдаем дань уважения и глубокой признательности всем поколениям сотрудников противопожарной охраны, которые всегда в минуты опасности, невзирая на риск, вступали в схватку с огнем, проявляя профессионализм, мужество и решительность. Пожарные Тверской области достойно продолжают традиции предшественников, действуют грамотно, слаженно и оперативно, решая самые сложные задачи по тушению пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ежегодно спасая жизни людей. Благодарю вас за высокий профессионализм и весомый вклад в обеспечение безопасности Верхневолжья и наших жителей! Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в вашей нелегкой, но почетной работе! - отметил в поздравлении Игорь Руденя.