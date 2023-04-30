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НовостиОбщество30 апреля 2023 6:51

В лаборатории проверили творог, предназначенный для тверских больниц

Продукт не прошел проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Молочный продукт не прошел проверку качества

Молочный продукт не прошел проверку качества

Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проверены образцы творога 9%. Пробы были отобраны в одной из районных больниц Верхневолжья.

Молочный продукт был произведен в Ивановской области, его проверили проверен на наличие в составе растительных масел и жиров на растительной основе и пищевых добавок и выявили растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, а также сорбиновую кислоту.

Результат направили в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.