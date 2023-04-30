В лаборатории проверили творог, предназначенный для тверских больниц

Молочный продукт не прошел проверку качества
Фото: Евгения ГУСЕВА
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории проверены образцы творога 9%. Пробы были отобраны в одной из районных больниц Верхневолжья.
Молочный продукт был произведен в Ивановской области, его проверили проверен на наличие в составе растительных масел и жиров на растительной основе и пищевых добавок и выявили растительные стерины: бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин, а также сорбиновую кислоту.
Результат направили в надзорные ведомства для принятия мер в отношении производителя.