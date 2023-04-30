На дорогах Тверской области в праздничные дни проходит масштабный "Контроль трезвости"

Госавтоинспекция проверяет водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области, в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, проводит мероприятие "Контроль трезвости". Рейд организован с 28 апреля по 1 мая 2023 года.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать информацию о пьяных водителях. Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102".