Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 апреля 2023 6:25

На дорогах Тверской области в праздничные дни проходит масштабный "Контроль трезвости"

Сообщайте о нетрезвых водителях в полицию
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекция проверяет водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция проверяет водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

УГИБДД России по Тверской области, в целях профилактики ДТП и предотвращения участия в дорожном движении водителей, управляющих транспортными средствами с признаками алкогольного и наркотического опьянения, проводит мероприятие "Контроль трезвости". Рейд организован с 28 апреля по 1 мая 2023 года.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать информацию о пьяных водителях. Звоните по телефонам дежурной части: "02" или "102".