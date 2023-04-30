Тверские байкеры открыли мотосезон-2023

В Твери байкеры открыли мотосезон-2023 Фото: администрация Твери

29 апреля байкеры Твери открыли мотосезон-2023. Праздник начался в 11:00 утра на Краснофлотской набережной.

В открытии мероприятия приняли участие сотрудники Госавтоинспекции Твери. Полицейские напомнили байкерам о правилах дорожного движения.

Затем колонна из 800 мотоциклистов из Тверской области и других регионов проехала по маршруту: улица Советская - улица Вагжанова - улица Орджоникидзе - набережная реки Лазури.

Пробег финишировал на площадке у мультимедийного исторического парка «Россия - моя история», где прошла патриотической акции в поддержку специальной военной операции. Там же была организована музыкальная программа, соревнования по мотоджимхане, выставка мотоциклов и ретроавтомобилей.