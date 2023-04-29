Неисправный холодильник стал причиной пожара в квартире в Твери

Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери вечером 29 апреля огнеборцы потушили возгорание в одной из квартир на третьем этаже, проникнув в горящее помещение через окно.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Победы поступило на пульт МЧС в 17:30. Пожарные прибыли на место через четыре минуты.

В горящей квартире на третьем этаже никого не оказалось. Огнеборцы по выдвижной пожарной лестнице-трёхколенке поднялись к окну и проникли в горящее помещение. Огонь был потушен в 17:45.

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, причиной пожара стал холодильник - произошло замыкание.