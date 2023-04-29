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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 16:50

Неисправный холодильник стал причиной пожара в квартире в Твери

Огнеборцам пришлось подняться в квартиру на третьем этаже по выдвижной лестнице
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты.

Огнеборцы прибыли на место в считанные минуты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери вечером 29 апреля огнеборцы потушили возгорание в одной из квартир на третьем этаже, проникнув в горящее помещение через окно.

Сообщение о пожаре в многоквартирном доме на проспекте Победы поступило на пульт МЧС в 17:30. Пожарные прибыли на место через четыре минуты.

В горящей квартире на третьем этаже никого не оказалось. Огнеборцы по выдвижной пожарной лестнице-трёхколенке поднялись к окну и проникли в горящее помещение. Огонь был потушен в 17:45.

По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, причиной пожара стал холодильник - произошло замыкание.