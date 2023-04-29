В Твери пожарные спасли мужчину из задымлённого помещения

Бравые пожарные в Твери спасли человека. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

Тверские пожарные в субботу 29 апреля спасли человека из задымлённого дома на улице Королёва.

Тревожное сообщение о задымлении поступило на пульт МЧС около 10:57. На место ЧП отправились отделения пожарно-спасательной части №1 и службы пожаротушения.

"Считанные минуты потребовались пожарно-спасательным расчётам, чтобы прибыть на место происшествия. В 11:12 была объявлена ликвидация пожара", - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС по Тверской области.

Огнеборцы подоспели вовремя: звеном газодымозащитников был спасён мужчина, который находился внутри задымлённого помещения.

"Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, соблюдать требования пожарной безопасности, беречь жилье и жизнь от огня!" - обращаются к жителям спасатели.