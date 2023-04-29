Парламентарии Тверской области внесли изменения в региональный бюджет на 2023 год

Принят закон о внесении изменений в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Законодательное Собрание Тверской области приняло закон о внесении изменений в региональный бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Документ, инициированный Правительством Тверской области, прошёл два чтения.

В 2023 году доходная часть областной казны увеличивается на 1 млрд 189 млн рублей с увеличением расходной части на 9 млрд 820,8 млн рублей.

В частности, на 2 млрд 654,1 млн руб. выросли средства дорожного фонда (за счёт остатков, не использованных в отчётном финансовом году).

На 739,1 млн руб. увеличивается финансирование региональной госпрограммы «Развитие туристской индустрии в Тверской области».

На 1 млрд 179,3 млн руб. выросло финансирование на переселение граждан из аварийного жилья.

Дополнительные деньги направят на завершение строительства важных объектов: детских поликлиник в Кимрах, Торжке и Твери, поликлиники в Старице, школ в Твери (в микрорайоне «Южный» и на улице Цветочной), школы в деревне Вахонино Конаковского района, детского дома в Калязине, а также спортивных объектов. Всего на эти цели направят 4 млрд 109,6 млн руб.

Также предусматриваются дополнительные средства на капремонт здания Ржевского роддома, инфекционного отделения Бологовской ЦРБ, на приобретение, оснащение и благоустройство 27 новых модульных ФАПов и шести врачебных амбулаторий, поставку оборудования для сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Кроме того, в 2023-2024 годах будут профинансированы ремонтно-реставрационные работы на девяти объектах культурного наследия в Твери, Калязине, Вышнем Волочке, Торжке и селе Берново.