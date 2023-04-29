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НовостиОбщество29 апреля 2023 12:49

Весенняя посевная кампания активно идёт в Тверской области

Общая посевная площадь в регионе в этом году должна составить порядка 445 тыс. гектаров
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Весновспашка проведена на площади почти 10 тысяч гектаров.

Весновспашка проведена на площади почти 10 тысяч гектаров.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Практически во всех районах Терской области идёт весенняя посевная кампания, сообщает правительство региона. По оперативным данным, весновспашка проведена на площади почти 10 тысяч гектаров (примерно 13,5% от плана), вспахано более 40 тысяч гектаров зяби. Начался сев яровых.

Общая посевная площадь в регионе, согласно прогнозам, должна составить 445 тысяч гектаров – это на 8,2 тысячи гектаров больше, чем в 2022-ом.

В настоящее время на площади 2,6 тысячи гектаров посеяна пшеница. Большая часть – 2,2 тысячи гектаров – приходится на Кашинский городской округ. Начался сев ячменя. 91 гектар этой культуры уже высеян в Старицком и Торопецком муниципальных округах. Однолетними травами к настоящему моменту занято 808,3 тысячи гектаров.