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НовостиОбщество29 апреля 2023 11:03

В Твери открылась навигация, по Волге прибыли первые туристические теплоходы

Начали работу и городские речные трамвайчики
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Первые в 2023 году большие теплоходы причалили в Твери.

Первые в 2023 году большие теплоходы причалили в Твери.

Фото: Виктория ТУШКОВА

29 апреля в Твери открылась навигация. К пристани у речного вокзала причалили первые в этом году многопалубные туристические теплоходы.

Навигация открыта.

Навигация открыта.

Фото: Виктория ТУШКОВА

А в Городской саду оборудовали пристань, от которой отплывают речные трамвайчики "Волга Волга", - они уже курсируют. Согласно расписанию, теплоходы "Волга Волга" ходят ежедневно с 10:30 до 21:00. А каждую субботу, кроме обычных речных прогулок, будут организовываться экскурсии.

Речной трамвайчик.

Речной трамвайчик.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Пристань в горсаду.

Пристань в горсаду.

Фото: Виктория ТУШКОВА