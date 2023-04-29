В Твери открылась навигация, по Волге прибыли первые туристические теплоходы

Первые в 2023 году большие теплоходы причалили в Твери.
Фото: Виктория ТУШКОВА
29 апреля в Твери открылась навигация. К пристани у речного вокзала причалили первые в этом году многопалубные туристические теплоходы.
Навигация открыта.
Фото: Виктория ТУШКОВА
А в Городской саду оборудовали пристань, от которой отплывают речные трамвайчики "Волга Волга", - они уже курсируют. Согласно расписанию, теплоходы "Волга Волга" ходят ежедневно с 10:30 до 21:00. А каждую субботу, кроме обычных речных прогулок, будут организовываться экскурсии.
Речной трамвайчик.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Пристань в горсаду.
Фото: Виктория ТУШКОВА