Лестницу к Вечному огню у обелиска Победы в Твери отремонтировали к 9 мая

Лестница окрашена в приглушённый тёмно-красный цвет. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы отремонтировали лестницу, ведущую к Вечному огню у подножия обелиска Победы.

Ремонт завершили досрочно. Проход к вечному огню был перекрыт с 18 апреля. Сроком окончания ремонта значилось 7 мая. Но работы закончились уже в конце апреля.

Обновлённая лестница. Фото: Виктория ТУШКОВА

Новая лестница не из гранита. Она сделана из материала, похожего на бетон, окрашенного в приглушённый тёмно-красный цвет. Нанесена фактура против скольжения.

Фактура. Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, 29 апреля, когда "КП"-Тверь" были сделаны фото обновлённой лестницы, вечный огонь на мемориале был погашен. Возможно, ведётся техническое обслуживание перед 9 мая.