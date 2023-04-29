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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:42

Лестницу к Вечному огню у обелиска Победы в Твери отремонтировали к 9 мая

Работы были завершены досрочно
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Лестница окрашена в приглушённый тёмно-красный цвет.

Лестница окрашена в приглушённый тёмно-красный цвет.

Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери в преддверии празднования 78-й годовщины Великой Победы отремонтировали лестницу, ведущую к Вечному огню у подножия обелиска Победы.

Ремонт завершили досрочно. Проход к вечному огню был перекрыт с 18 апреля. Сроком окончания ремонта значилось 7 мая. Но работы закончились уже в конце апреля.

Обновлённая лестница.

Обновлённая лестница.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Новая лестница не из гранита. Она сделана из материала, похожего на бетон, окрашенного в приглушённый тёмно-красный цвет. Нанесена фактура против скольжения.

Фактура.

Фактура.

Фото: Виктория ТУШКОВА

Кстати, 29 апреля, когда "КП"-Тверь" были сделаны фото обновлённой лестницы, вечный огонь на мемориале был погашен. Возможно, ведётся техническое обслуживание перед 9 мая.

Вечный огонь 29 апреля был потушен.

Вечный огонь 29 апреля был потушен.

Фото: Виктория ТУШКОВА