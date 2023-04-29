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НовостиОбщество29 апреля 2023 10:10

Ржевский филиал Музея Победы работает без выходных в течение всех майских праздников

В День Победы вход в музей Ржевского мемориала Советскому солдату будет бесплатным
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Выставочный павильон Ржевского мемориала до 9 мая включительно работает с 10:00 до 21:00.

Выставочный павильон Ржевского мемориала до 9 мая включительно работает с 10:00 до 21:00.

Фото: Александр ЖМУЛИН

В майские праздники Ржевский мемориал Советскому солдату и музей «Ставка Сталина» работают без выходных. А 9 мая, в День Победы, вход в оба музея будет бесплатным.

Выставочный павильон Ржевского мемориала до 9 мая включительно работает с 10:00 до 21:00 (вход для посетителей до 20:00), музей «Ставка Сталина» – с 10:00 до 18:00 (вход для посетителей до 17:45).

Школьники до 14 лет все эти дни могут посетить музеи бесплатно, для всех остальных бесплатным днём станет 9 мая.

На территории Ржевского мемориала Советскому солдату традиционно будут проходить акции возложения цветов к подножию величественного монумента, сообщает Музей Победы.