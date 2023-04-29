На улицах Твери началась сезонная торговля квасом

Квас продают, значит, скоро лето! Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Твери появились уличные палатки, в которых торгуют квасом. Открыты они, судя по вывешенному расписанию, с 9 утра и до 19:00.

Торговлю квасом ежегодно организуют в городе в тёплое время года. В жару традиционный русский напиток хорошо освежает (хоть и утоляет жажду похуже воды или зелёного чая).

Квас продают в палатках на разлив. Можно приобрести маленький или большой стакан, или попросить "оформить бутылочку" - одного, двух или трёх литров. Небольшой стаканчик разливного кваса в этом году можно купить за 25 рублей.