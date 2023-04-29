В Твери набирают актёров массовки для фильма «Хоккейные папы» с Полиной Гагариной и Михаилом Пореченковым

Съёмки пройдут 3 мая в Московской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Твери набирают актёров массовки для съёмок фильма «Хоккейные папы». На роль хоккейных болельщиков требуются юноши и мужчины в возрасте от 17 до 55 лет.

Кастинг объявлен группой «Тверь Киносъёмки». Сообщается, что съёмки пройдут в среду 3 мая в Московской области. Актёров массовки из Твери организованно доставят на съёмочную площадку.

Фильм «Хоккейные папы» - комедия российского режиссёра, сценариста и продюсера Андрея Булатова, рассказывающая о тренере детской хоккейной команды. Вместе с отцами своих воспитанников он выйдет на лёд хоккейного турнира, чтобы сохранить Ледовый дворец для детей. Премьера фильма должна состояться уже в 2023 году.

Главные роли в картине исполнят:

актёр Алексей Бардуков («Нюрнберг» - Зайцев, «Перевал Дятлова»- сержант Виктор Шуманов и др.);

певица и актриса Полина Гагарина;

актёр и телеведущий Михаил Пореченков;

актёр Юрий Чурсин («Изображая жертву» - изображающий жертв Валя, сериал «Хиромант» - Сергей Рябинин и др.);

и другие.