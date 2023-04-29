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НовостиПроисшествия29 апреля 2023 7:52

Житель Тверской области из хулиганских побуждений десять раз ударил ножом незнакомого мужчину

Лишь чудом пострадавший не погиб
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Молодой кимряк ударил совершенно незнакомого мужчину не менее десяти раз.

Молодой кимряк ударил совершенно незнакомого мужчину не менее десяти раз.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кимр Тверской области 1999 года рождения обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. В одном из общественных мест города Кимры он, будучи нетрезвым, без какого-либо повода подошел к незнакомому человеку и начал бить его ножом. Это произошло средь беля дня 22 марта 2023 года.

Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. Пострадавшему было нанесено не менее десяти ранений в область жизненно-важных органов. Он выжил только благодаря тому, что действия нападавшего пресёк прохожий. Израненного мужчину доставили в медучреждение.

Нападавшему следственным отделом по городу Кимры предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений). Молодой человек по ходатайству следствия находится под стражей.