Житель Тверской области из хулиганских побуждений десять раз ударил ножом незнакомого мужчину

Молодой кимряк ударил совершенно незнакомого мужчину не менее десяти раз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Кимр Тверской области 1999 года рождения обвиняют в покушении на убийство из хулиганских побуждений. В одном из общественных мест города Кимры он, будучи нетрезвым, без какого-либо повода подошел к незнакомому человеку и начал бить его ножом. Это произошло средь беля дня 22 марта 2023 года.

Подробности сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. Пострадавшему было нанесено не менее десяти ранений в область жизненно-важных органов. Он выжил только благодаря тому, что действия нападавшего пресёк прохожий. Израненного мужчину доставили в медучреждение.

Нападавшему следственным отделом по городу Кимры предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершённое из хулиганских побуждений). Молодой человек по ходатайству следствия находится под стражей.