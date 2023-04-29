В Твери горел частный деревянный дом на 6-й улице Красной Слободы

На место происшествия выезжали четыре пожарных расчёта и служба пожаротушения. Фото: Андрей Иванов.

Вечером пятницы 28 апреля в Твери произошёл пожар в частном деревянном доме по 6-й улице Красной Слободы (дом №12).

Как сообщили в главке МЧС по Тверской области, сообщение о пожаре поступило к спасателям в 22:37. На место происшествия выезжали четыре пожарных расчёта и служба пожаротушения.

"В результате пожара повреждена кровля и чердачное помещение. Пострадавших нет, причина пожара уточняется", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по тверской области.

Огонь был локализован в 23:41 и полностью потушен в 01:52.