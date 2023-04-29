В Твери назвали победителей региональных конкурсов профессионального мастерства «Педагог года-2023»

Награждение победителей. Фото: Тверской областной институт усовершенствования учителей.

В Твери подведены итоги региональных конкурсов профессионального мастерства «Педагог года-2023», сообщает Тверской областной институт усовершенствования учителей.

Этот конкурс объединяет 6 профессиональных состязаний: «Воспитатель года», «Учитель года», «Учитель – дефектолог», «Педагог – психолог», «Социальный педагог» и «Мастер года».

Победителями конкурса «Педагог года-2023» стали:

Учитель - Александра Сергеевна Маматкова , (учитель начальных классов средней школы с углубленным изучением математики № 17, г. Тверь).

Воспитатель - Марина Валерьевна Алексеева (детский сад №142, г. Тверь).

Социальный педагог - Наталья Александровна Белкова (средняя школа № 2, ЗАТО Озёрный).

Дефектолог - Зоя Анатольевна Малкерова (Тверская школа – интернат № 2, г. Тверь).

Логопед - Наталья Геннадьевна Румянцева (детский сад №11 «Родничок», Кашинский городской округ).

Педагог-психолог - Екатерина Викторовна Попова (Лихославльская средняя школа №1», Лихославльский муниципальный округ).

Мастер - Евгений Викторович Арефьев (мастер производственного обучения Западнодвинского технологического колледжа имени И.А.Ковалёва).

Этим педагогам теперь предстоит представить Тверскую область на всероссийском уровне.