«Мисс Тверь-2023» стала Арина Ермолаева

Победительницы конкурса «Мисс Тверь-2023». Арина Ермолаева с букетом в центре. Фото: ТИА

28 апреля в Твери, в ДК "Химволокно" прошел традиционный ежегодный конкурс красоты "Мисс Тверь-2023". За звание первой красавицы областной столицы боролись 13 девушек.

В течение нескольких часов финала конкурсантки демонстрировали свои таланты, умение ходить по подиуму и носить наряды. Традиционного выхода в купальниках в этом году не случилось. Девушки вышли на сцену в спортивной облегающей форме.

Жюри присудило титул «Мисс Тверь-2023» студентке Тверского госуниверситета 18-летней Арине Ермолаевой. Арина - девушка целеустремленная, на конкурс она пришла с девизом: «Кем бы ты ни был, будь лучше.»

Стоит заметить, что в этом году выбор жюри конкурса совпал с выбором читателей «Комсомольской правды». Арина Ермолаева сила победительницей онлайн-голосования среди читателей сайта kp.ru и удостоена спецприза издания.

Целый месяц наши читатели голосовали за понравившихся конкурсанток.

В ночь на 28 апреля голосование завершилось. За Арину в рамках голосования отдано 3742 голосов.

Титула «Первая вице-мисс Тверь-2023» удостоена Ульяна Одинцова, Анастасия Малоземова стала «Второй вице-мисс Тверь-2023», Кристина Коробова - « Третья вице-мисс Тверь-2023».