В праздничные дни меняется график движения пригородных поездов на участке Москва-Тверь

График движения пригородных поездов изменится в майские праздники Фото: Ольга ТРОФИМОВА

График движения пригородных поездов Московско-Тверской ППК изменится в майские праздники. На участке Москва-Тверь и Москва-Конаково 29 по 30 апреля и с 6 по 8 мая поезда будут ходить по расписанию субботы; 1 и 9 мая - по расписанию воскресенья; со 2 по 5 мая - по расписанию рабочих дней.

Кроме того, часть поездов на участках Москва-Тверь, Москва-Конаково будет отменена, у некоторых изменится расписание, интервалы движения поездов увеличатся.

- Это необходимо для модернизации инфраструктуры на станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3, - сообщили в пресс-службе Московско-Тверской ППК.

Изменения в расписании затронут только поезда в пределах участка Москва-Тверь и Москва-Конаково. По всем остальным направлениям поезда будут ходить по стандартному графику в соответствии с календарным днём недели.

Уточняйте расписание перед поездкой.