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НовостиОбщество28 апреля 2023 17:30

В Твери сотрудники МЧС почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

У мемориальной стелы 1-й пожарно-спасательной части состоялся митинг
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
У мемориальной стелы 1-й пожарно-спасательной части состоялся памятный митинг Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

У мемориальной стелы 1-й пожарно-спасательной части состоялся памятный митинг Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В последнюю пятницу апреля сотрудники МЧС России вспоминают своих коллег, погибших при исполнении служебного долга.

28 апреля 2023 года в Твери у мемориальной стелы 1-й пожарно-спасательной части состоялся памятный митинг.

В рядах пожарной охраны России остались навечно бойцы 1-й пожарно-спасательной части города Твери старший прапорщик внутренней службы Александр Алипов и сержант внутренней службы Антон Цикулин, погибшие в 2011 году на боевом посту.

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Тверской области помнят своих товарищей, сослуживцы не забывают своих друзей, поддерживают отношения с их семьями, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

В памятный день сотрудники ведомства возложили цветы к мемориалу и почтили память коллег минутой молчания.