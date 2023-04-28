Работы ведутся во всех районах города Фото: администрация Твери

В Твери перед 9 мая приводят в порядок воинские захоронения.

В Московском районе в рамках муниципального контракта проведены работы на шести воинских захоронениях – Смоленском, «Бобачевский бор», в посёлках Элеватор и Керамического завода, деревне Большие Перемерки, а также у знака «Рубеж» на Московском шоссе. Рабочие провели замену и укрепление гранитных плит, ремонт и покраску малых архитектурных форм, обновление штукатурного слоя.

В Заволжье завершено благоустройство братских и воинских захоронений. На трёх мемориалах - Волынском, Сахаровском и Черкасском - покрашены элементы благоустройства и малые архитектурные формы, восстановлена плитка на постаментах, убран мусор.

В Пролетарском районе завершаются работы на мемориальном комплексе в Мигалово.

В центре у Обелиска Победы доделывают лестницу к Вечному огню, красят лавочки, у стелы «Тверь – город воинской Славы» обновляют архитектурные формы и ограждения. В Парке Победы приведены в порядок образцы военной техники, колоннада у центрального входа и стела «Три звезды», заканчиваются работы в мемориальной зоне.