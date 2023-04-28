Врач и строитель из Тверской области удостоены госнаград Фото: ПТО

Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации», отметив трудовую деятельность двух жителей Тверской области. Поздравления направил губернатор Игорь Руденя.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медали Луки Крымского удостоен заведующий отделением - врач-хирург ожогового отделения Областной клинической больницы Сергей Пополитов.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присвоено начальнику отдела технического надзора ООО «Техстрой» Сергею Семенову.

Также 28 апреля, в День работника скорой медицинской помощи, в Тверской области наградили специалистов службы. Торжественная церемония прошла на площадке Единого диспетчерского центра СМП в Твери.

Почетной грамоты Губернатора Тверской области удостоена старший фельдшер Бежецкой подстанции Наталья Данилова. Благодарность главы региона объявлена старшему врачу Тверской станции скорой медицинской помощи Татьяне Денисовой; фельдшеру скорой медицинской помощи из Бежецка Елене Каленюк; фельдшеру подстанции № 1 Тверской станции СМП Наталии Проценко; фельдшеру Осташковской подстанции Валентине Тимофеевой.