В школе №5 в Торжке открыли памятную доску Герою России, полковнику Василию Клещенко

Доску памяти полковника Василия Клещенко открыли на фасаде школы №5 в Торжке Фото: ПТО

28 апреля в школе №5 в Торжке открыли памятную доску Герою России, полковнику, жителю Торжка Василию Петровичу Клещенко, погибшему в ходе СВО.

На церемонии присутствовали вдова Героя России Наталья Клещенко, члены его семьи, представители правительства Тверской области, духовенства, военнослужащие, школьники и юнармейцы. К собравшимся обратился губернатор Игорь Руденя.

- Опытный пилот, командир легендарной опытной группы "Беркут" Василий Клещенко много раз проявлял мужество, спасал товарищей, рисковал собой в борьбе с международным терроризмом в Средней Азии, на Кавказе, в Сирии. Подвиг Василия Петровича в ходе специальной военной операции навечно вписан в историю военно-воздушных сил России, в летопись славы Тверской области, - отмечено в обращении от Игоря Рудени.

В прошлом году школе № 5, а также улице, где расположен 344-й Центр боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны России, было присвоено имя Василия Клещенко.

Василий Клещенко прошёл путь от лётчика-оператора Ми-24 до заместителя начальника центра по войсковым испытаниям и летно-методической работе 344 Государственного центра боевого применения и переучивания летного состава Министерства обороны РФ. Он погиб при выполнении боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине в 2022 году.

Полковнику Василию Клещенко присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).