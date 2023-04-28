Жители Твери выбирают новое место для памятника экипажу Степана Горобца Фото администрация Твери

На официальном сайте администрации Твери 28 апреля стартовал опрос по выбору места для установки памятника легендарному экипажу Степана Горобца.

Памятник экипажу танка "Т-34" под командованием Степана Горобца был открыт 29 ноября 2011 года в сквере на Комсомольской площади в Твери. С началом работ по строительству Западного моста мемориал был временно демонтирован и размещён на хранение в МБУ "Зеленстрой".

Новое место предложили выбрать общественности.

- По итогам обсуждений выработано два основных предложения для размещения памятника: в сквере на пересечении улицы Спартака и проспекта Калинина (на въезде в Пролетарский район) и на Аллее Славы на улице Георгиевской в микрорайоне Мамулино, - сообщаетп ресс-служба администрации Твери.

Голосование открыто до 12 мая.

Напомним, что после объявления о переносе памятника "КП"-Тверь" запустила свой опрос. Большинство участников проголосовали за перенос памятника на улицу Спартака на въезде в Пролетарский район.