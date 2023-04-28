На Первомай в Твери заработают фонтаны

В Твери начинается сезон фонтанов Фото: администрация Твери

В Твери начинается сезон фонтанов. Все объекты в преддверии лета прошли очистку и техобслуживание.

28 апреля состоялось открытие фонтана в сквере Героев Чернобыля в Московском районе.

30 апреля заработают фонтаны на площади у стелы "Город воинской славы", на набережной Афанасия Никитина и Комсомольском проспекте.

1 мая откроется светомузыкальный фонтан на Комсомольской площади и фонтан в сквере на бульваре Гусева в микрорайоне "Южный". Для жителей запланирована праздничная программа из выступлений творческих коллективов досугового центра "Мир".