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НовостиЗдоровье28 апреля 2023 8:30

В Тверской области 28 апреля коронавирусом заразились 113 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2774 человека
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом

Фото: ПТО

По данным на 28 апреля коронавирусом в регионе заразились 113 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 083 человека. 190 431 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 542 547, в том числе за последние сутки – 917.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.