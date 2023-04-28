В Тверской области 28 апреля коронавирусом заразились 113 человек

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

По данным на 28 апреля коронавирусом в регионе заразились 113 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 195 083 человека. 190 431 заразившийся излечился от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 542 547, в том числе за последние сутки – 917.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.