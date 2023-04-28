Спикер Думы Твери отчитался о проделанной работе

Отчёт Евгений Пичуев представил на очередном заседании парламента Фото: Тверская городская Дума

На очередном заседании 27 апреля председатель Думы Твери Евгений Пичуев представил отчет о работе представительного органа городской власти в 2022 году.

В отчете спикер тверского парламента обозначил ключевые события в деятельности Думы, в числе которых сентябрьские выборы депутатов, которые проходили на основе новой, мажоритарной системы. Остановился на важнейших принятых решениях - в рамках работы над бюджетом, по вопросам благоустройства и муниципальной собственности, в том числе, в части поддержки предпринимателей в условиях спецоперации и санкций.

Отдельное внимание в отчете было уделено работе депутатов на округах, их участию в благотворительных проектах. Также председатель проинформировал коллег об итогах межмуниципальной и международной деятельности Тверской городской Думы, о сотрудничестве с Контрольно-счетной палатой города Твери, с Общественной и Молодежной палатами Твери.

Отдельное внимание в отчете было уделено работе депутатов Фото: Тверская городская Дума

- Хотелось бы поблагодарить коллег за работу в истекший период. Надо отметить, что активно в работу включились новые депутаты, было сформировано депутатское объединение. Сегодня Дума работает слаженно, оперативно принимая необходимые решения, - завершил отчет Евгений Пичуев.

- Мне показалось важным, что в отчете председателя были отмечены не только деятельность депутатского корпуса в части нормотворчества и сотрудничества с администрацией города и региональными органами власти, но и работа депутатов на округах. Это, я считаю, самое главное. Мы избраны жителями, должны знать их запросы и руководствоваться при принятии решений интересами горожан, - отметил заместитель председателя Тверской городской Думы Сергей Козлов.

- Особое внимание в отчете председатель Думы уделил работе над проектом бюджета. В условиях ограниченных ресурсов распределять бюджетные средства было непросто, депутатам пришлось жестко расставлять приоритеты, изыскивать дополнительные средства, чтобы закрыть самые острые потребности. В итоге удалось сохранить социальную направленность бюджета, и это главное, - считает заместитель председателя комитета по социальной политике Тверской городской Думы Дмитрий Нечаев.