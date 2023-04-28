Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден участник Великой Отечественной войны Спартак Сычёв

Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден фронтовик Спартак Андреевич Сычёв Фото: ПТО

Указом Президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами» за активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени награжден участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин Тверской области, заместитель председателя Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Спартак Андреевич Сычев. Телеграмму с поздравлениями фронтовику направил губернатор Игорь Руденя.

- Для Тверской области Ваше имя - это символ беззаветного служения Отечеству, мужества и стойкости, трудолюбия и профессионализма. Благодарю Вас за верность долгу, за весомый вклад в развитие Верхневолжья, за передачу патриотических традиций нашей молодежи, - говорится в телеграмме от Игоря Рудени.

Спартак Андреевич воевал на Калининском фронте, на Ржевско-Вяземском направлении. Освобождал в составе 129 отдельной стрелковой бригады от немецко-фашистских захватчиков город Ржев, за что был награжден медалью «За боевые заслуги». Спартак Андреевич Сычёв участвовал в боях на Курской дуге, в освобождении Киева, Украины, Польши, во взятии Берлина и освобождении Праги.

В июле 2020 года Спартак Сычёв удостоен Ордена Почета. Также награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Орденами «Отечественной войны» I и II степени, Красной Звезды, нагрудными и памятными знаками губернатора Тверской области.