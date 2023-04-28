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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 8:01

Житель Московской области сжег дом неприятеля в Осташкове

Подозреваемого задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Пламя полностью уничтожило строение Фото: УМВД России по Тверской области

Пламя полностью уничтожило строение Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Московской области и сообщил о поджоге дачного дома в деревне Березовый Рядок Осташковского городского округа. Пламя полностью уничтожило строение.

Полицейские осмотрели место происшествия. В ходе розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 50-летний житель Московской области. Мужчина признался, что, из неприязни к владельцу, облил дачный дом легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его.

По части 2 статьи 167 УКРФ возбуждено уголовное дело. Поджигателю грозит до пяти лет колонии.