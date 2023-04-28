Жителей Тверской области приглашают встретить Первомай в парке "Россия – Моя история"

Развлекательные площадки на территории парка "Россия - Моя история" будут работать с 12:00 Фото: ПТО

Жителей Тверской области приглашают на Первомай в мультимедийный парк "Россия - Моя история". Праздничная программа начнется в 12:00. Запланированы мастер-классы, семейные квесты и спортивные соревнования.

Весь день на территории исторического парка будет работать зона фуд-корта.

В лектории исторического парка пройдет показ серий просветительского проекта "Россия в деле".

В летнем Амфитеатре пройдет детское игровое представление, а затем - выступление команды КВН.

Развлекательные площадки на территории парка "Россия - Моя история" будут работать с 12:00 до 17:00, по адресу: г. Тверь, набережная реки Лазури, д. 9А. Вход свободный. Программа праздника опубликована в группе парка ВК.