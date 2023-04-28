В деревне Каблуково под Тверью высадили молодые ели в рамках акции "Сад памяти"

Участники акции высадили 78 саженцев ели европейской в честь приближающейся 78-й годовщины Победы Фото: Минлес Тверской области

27 апреля на территории Каблуковского сельского поселения в деревне Каблуково на улице Молодежной прошла международная акция "Сад памяти".

В мероприятии приняли участие глава администрации Каблуковского сельского поселения, управляющий отделением фонда пенсионного и социального страхования РФ по Тверской области, сотрудники Тверского лесничества, ученики Каблуковской школы, сотрудники линейного отдела МВД России на станции Тверь.

Участники акции высадили 78 саженцев ели европейской в честь приближающейся 78-й годовщины празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что международная акция "Сад памяти" проходит ежегодно. Цель активистов высадить в разных регионах страны 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.