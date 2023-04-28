На майские праздники в Тверской области пройдут два исторических фестиваля

Исторический фестиваль пройдет на майские праздники в Тверской области Фото: vk.com/tverzastava (афиша)

30 апреля и 1 мая в Торжокском районе, на территории архитектурно-этнографического музея Василёво, пройдёт фестиваль средневековой реконструкции "Новоторжский рубеж".

Для гостей будут подготовлены поединки и состязания лучников, фольклорная музыка, средневековая ярмарка, лучно-арбалетный тир, кузница, таверны со средневековыми блюдами, детская интерактивная и интеллектуальная площадка, мастер-классы по чеканке монет, изготовлению бус, средневековым танцам.

Впервые организаторы представят театрализованную программу "Легенда о Косте Новоторжанине и птице Гамаюн".

Начало мероприятия в оба дня в 11:00. Полная программа доступна на сайте фестиваля. 0+

7 и 8 мая в Твери пройдет ежегодный исторический фестиваль "Тверская застава". Площадкой станет поселок Власьево. Фестиваль состоится на берегу Волги возле липовой рощи.

Гостей фестиваля ждут сражения средневековых воинов, игры и мастер-классы, лучной тир, купеческая ярмарка, фолк-музыка, детские поединки. В формате живого музея будут действовать интерактивные площадки: "Русский лагерь", "Немецкая слобода" и "Лагерь служилых татар".

Главным событием фестиваля станет турнир-состязание между воинами заставы, 7 мая в 12:00.

Начало мероприятия в оба дня - в 12:00. Полная программа доступна в группе фестиваля ВК. Вход свободный. 6+