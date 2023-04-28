В Твери на берегу Тьмаки нашли минометные мины времен войны

В Твери обезвредили три минометные мины Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

27 апреля группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области обезвредила взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны.

Три миномётные мины были обнаружены в во Дворе Пролетарки, на берегу реки Тьмаки в Твери, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели напоминают: при обнаружении взрывоопасного предмета, отойдите на безопасное расстояние, не предпринимайте действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредите об опасности окружающих, сообщите о находке в МЧС по телефону "101" и "112".